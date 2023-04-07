حبس تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من «الحشيش» في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بحبس تاجر حشيش 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة، والتحفظ على المواد المخدرة لحين انتهاء كافة التحقيقات.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمباحث الجنائية، حول نشاط المتهم واتجاره في المواد المخدرة على نشاط واسع.

ضبط المتهم

واستهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، أحد أخطر العناصر الإجرامية، لاشتهاره بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة مخدر الحشيش، وباستهداف المتهم داخل منزله عثرت الشرطة على المواد المخدرة في مخزن سري أعده المتهم لتخزين الحشيش قبل توزيعه على صغار التجار في المحافظة.

تاجر جملة وموزع

وبحسب تحريات ضباط مكافحة المخدرات، فإن المتهم له معلومات جنائية وسبق ضبطه في عدة قضايا حيازة وتجارة مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري.

وأكدت التحريات اتجار المتهم في الحشيش علي نشاط واسع وتوزيعه المواد المخدرة على صغار التجار في مراكز القنطرة غرب وأبوصوير ومركز الإسماعيلية، فيما تم ضبط كمية كبيرة قبل توزيعها.

العقوبة تصل إلى المؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهم قد تصل إلى السجن المؤبد، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية تقرر معاقبة المتهمين في قضايا المخدرات بأقصى العقوبة بكل تمثله عملية الاتجار من خطر على الفرد والمجتمع.

وأضاف أن المتهمين ممن سبق اتهامهم في قضايا جنائية قد يكون بينها قضايا مخدرات، تشدد العقوبة عليهم لما يمثلونه من خطر على المجتمع.