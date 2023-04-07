إصابة شخص بكسور صدمه توك توك على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

أصيب شخص في الثلاثينيات من العمر بإصابات بالغة مساء اليوم الجمعة في حادث مروري جراء اصطدام توك توك به على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم دراجة نارية «توك توك» بشخص علي طريق الإسماعيلية بورسعيد أسفل كوبري نمرة 3 وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

نقل المصاب إلى المستشفي

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفي أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الطوارئ اللازمة له.

وقالت المصادر الطبيةـ أن المصاب يدعي الغريب أحمد الغريب عبد العال 30 سنة مقيم في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة بورسعيد ومصاب بكسر مضاعف بالساق اليمني واشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وأضافت المصادر الطبية أنه يجري إجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة للمصاب وعمل الإسعافات له والتأكد من عدم وجود نزيف داخلي فيما انتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث وحرر محضر بالواقعة.

إصابة أب ونجله في حادث بالإسماعيلية

وكان قد أصيب أب ونجله بإصابات طفيفة اليوم في حادث مروري جراء انقلاب سيارة نقل علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب محطة تخصيل الرسوم باتجاه القاهرة.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل ر س ب 5246 جرار ر ط د 5197 مقطورة علي طريق مصر إسماعيلية الصحراوي قبل محطة تحصيل الرسوم بحوالي 4 كيلو.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من خيري مختار علي 44 سنة مقيم بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ومصاب بكدمة بالصدر ونجله معاذ خيري مختار علي 16 سنة مقيم بمركز منيا القمح الشرقية ومصاب سحجة بالظهر.