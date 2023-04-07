إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي

أصيب 3 أشخاص ظهر اليوم الجمعة في حادث مروري على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي جراء انقلاب سيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب السيارة على طريق «مصر - إسماعيلية» الصحراوي قبل مفارق سرابيوم اتجاه الاسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاية الدكتور حسين كساب، بـ3 سيارات إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت سيارات الشرطة إلي مكان الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت المصادر الطبية أن أسماء المصابين في حادث الاسماعيلية هي يوسف عبد الفتاح عيد حسن، 17 سنة، مقيم بقرية نفيشة ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بالذراعين، وياسين أحمد مدبولي علي، 18 سنة، مقيم بنفس العنوان، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى والفخذ الأيسر.

كما أسفر الحادث عن إصابة عبد الله عربي عبد النبي، 36 سنة، مقيم في قرية السبع آبار بدائرة مركز أبو صوير، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة بالجسم.