أسقف البحر الأحمر يهنئ نزلاء فنادق الغردقة باقتراب شم النسيم وعيد الفطر (صور)

أجرى الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، جولة على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة لتقديم التهنئة لنزلاء الفنادق من المسلمين والمسيحيين من الأجانب والمصريين، تزامنا مع اقتراب أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك وحرص على توزيع الهدايا وتبادل التهاني والتبريكات والتقاط الصور التذكارية مع رواد الفنادق والعاملين بالقطاع السياحي.

أسقف البحر الأحمر يزور فنادق الغردقة

كشف الأب مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة بالكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، حرص الأنبا إيلاريون على زيارة عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمنطقة هاواي بمدينة الغردقة لتقديم التهنئة لنزلاء الفنادق من المسلمين والمسيحيين بمناسبة اقتراب عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

أسقف البحر الأحمر يوزع هدايا في الغردقة

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، حرص على توزيع الهدايا على النزلاء وتبادل التهاني والتبريكات معهم والتقاط الصور التذكارية، لافتا إلى سعادة رواد الفنادق بزيارة أسقف البحر الأحمر.

مصر بلد التسامح

ومن جانبه قال محمد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن زيارة أسقف البحر الأحمر للفنادق تعكس روح المحبة التي تسود المصريين، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن التقاط الصور التذكارية للسياح ونشرها على صفحاتهم هي رسالة للعالم بأن مصر بلد التسامح ويسودها المحبة، تحت قيادة سياسية حكيمة مما يعود بالإيجاب على قطاع السياحة وهو خير دعاية للسياحة.