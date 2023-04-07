تكريم موظف ضرائب في الغردقة عثر على مليون و200 ألف جنيه وردها لصاحبها

محمد حمدان موظف بمصلحة الضرائب بالغردقة يعمل بها منذ تسعة سنوات يجتهد في عمله، دمث الخلق، أحب العمل وأخلص له فأحبه زملاؤه وشهدوا له بحسن الأخلاق فلم يكن غريباً عليه أن يعثر على حقيبة بها مليون ومائتين ألف جنيه ليردها إلى صاحبها قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فضل الله َورحمته خير مما يجمعون».

تكريم موظف ضرائب الغردقة

محمد حمدان الشامي شاب ثلاثيني من قرية كلاحين الحاجر بمحافظة قنا، يعمل بمصلحة ضرائب الغردقة منذ عام 2014، عثر على حقيبة بها نقود لم يتردد في أن يبحث عن صاحبها ليرد له الأمانة، ويجازي بتكريمه من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ومنحه مكافأة ودرعا وشهادة تقدير له.

العثور على حقيبة بها مليون ومائتا ألف جنيه

يقول الشامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أثناء عمله عثر على حقيبة بها نقود وأوراق ولم يتردد في البحث عن صاحبها، وتبين أنها خاصة بأحد المواطنين المترددين على مصلحة الضرائب بالغردقة، وبالكشف عن بيانات الأوراق التي بداخل الحقيبة والبحث عبر ملفات الممولين تم التوصل إلى اسم صاحبها وتم التواصل معه وإعادة الحقيبة والنقود وتبين أن بها مليون ومائتان ألف جنيه.

وأكد الموظف، اليوم الجمعة، أن «الرزق بيد الله» وأن تكريم من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب له على أمانته «ذلك من فضل الله»، بالإضافة إلى تكريم مديره وزملائه في العمل هو خير تكريم.

وعبَّر في حديثه لـ«الوطن» عن سعادته بتكريمه وحب زملائه له وفرحة أهله بموقفه المشرف.