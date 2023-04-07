فيتنام تستهدف تصدير 30 مليار دولار من المواد الغذائية للعالم سنويا

أعربت الحكومة الفيتنامية، اليوم الجمعة، عن تطلعها لتصدير 30 مليار دولار أمريكي من المواد الغذائية للمنطقة والعالم سنويًا.

وأوضحت صحيفة فيتنام بلس المحلية، أن فيتنام أصدرت خطة عمل وطنية لبناء نظام أغذية شفاف ومسؤول ومستدام حتى عام 2030، بهدف الحفاظ على حجم مبيعات الصادرات بأكثر من 30 مليار دولار سنويًا بهدف ضمان الأمن الغذائي الوطني وإظهار مسؤولية الدولة عن الأمن الغذائي في المنطقة والعالم.

فيتنام صدرت 1.7 مليون طن من الأرز في الربع الأول من 2023

وسيتم اتخاذ الإجراءات لتجديد نظام المواد الغذائية من الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بطريقة شفافة ومسؤولة ومستدامة، على أساس مزايا كل منطقة لضمان التغذية الوطنية وتحسين الدخل والظروف المعيشية للشعب وحماية البيئة والاستجابة لتغير المناخ، وبالتالي المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في فيتنام والعالم.

وفي أحدث تقرير صادر عن الإدارة العامة للجمارك، صدرت فيتنام 1.7 مليون طن من الأرز في الربع الأول من عام 2023 بقيمة تزيد على 900 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% في الكمية وزيادة بنسبة 30% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.