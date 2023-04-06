روبرت كينيدي الابن يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا.. تعرف على مسيرته

لم يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبلغ من العمر 80 عاما، رسميا نيته الترشح مرة أخرى في عام 2024، لكن قرار خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمر متوقع بشكل كبير، وبعد أن قرر روبرت كينيدي الابن، الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عن الحزب الديمقراطي، وذلك بعد تقدمه بطلب ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، بحسب وكالة «اسوشيتدبرس» نستعرض أهم المعلومات عن روبرت كينيدي الابن:

ابن السيناتور الراحل روبرت إف كينيدي

* ابن شقيق الرئيس الراحل جون إف كينيدي وابن السيناتور الراحل روبرت إف كينيدي.

* يعد روبرت كينيدي الإبن عضو عائلة كينيدي السياسية الأمريكية الشهيرة ورمز من رموز الحركات المعارضة للتلقيح ضد الفيروسات.

*يسعى كينيدي، 69 هاما، إلى نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وفقاً لبيان لجنة الانتخابات الاتحادية.

* ثان منافس ديمقراطي للرئيس بايدن بعد الكاتبة ماريان ويليامسون 70 عاماً التي أعلنت دخولها السباق الرئاسي في الشهر الماضي.

* من أشهر منظري نظرية المؤامرة في التاريخ الامريكي ويفسر بها اغتيال جون كنيدي في عام 1963 ووالده في عام 1968.

حصل على دكتوراه في القانون من جامعة فيرجينيا

* تخرج كينيدي من جامعة هارفارد وكلية لندن للاقتصاد، وتخرج من كلية هارفارد في عام 1976 بدرجة بكالوريوس الآداب في التاريخ الأمريكي والأدب، وحصل بعد ذلك على دكتوراه في القانون من جامعة فيرجينيا وماجستير في القانون من جامعة بيس