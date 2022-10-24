ما هي فرقة النسور الصارخة الأمريكية؟.. شاركت في حرب فيتنام

عمليات بحث عديدة شهدها محرك «جوجل» تضمنت سؤالًا، وهو: ما هي فرقة النسور الصارخة الأمريكية؟ وهي تعرف على أنّها الفرقة 101 المحمولة جوًا التابعة للجيش الأمريكي، وجرى إرسالها إلى أوروبا لأول مرة منذ ما يقرب من 80 عامًا، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين روسيا وحلف الناتو، الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية عالمية.

ما هي فرقة النسور الصارخة الأمريكية؟

وللإجابة على سؤال ما هي فرقة النسور الصارخة الأمريكية، ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية أن قوة المشاة الخفيفة «النسور الصارخة» مدربة على الوصول إلى أي ساحة معركة في غضون ساعات والاستعداد للانخراط في القتال، وهي فرقة مشاة معيارية في جيش الولايات المتحدة، تم تدريبها بشكل خاص على مهام الهجوم الجوي.

أبرز مهام فرقة النسور الصارخة الأمريكية

واكتسبت فرقة النسور الصارخة الأمريكية سمعة سيئة خلال الحرب العالمية الثانية لمشاركتها في معركة الانتفاخ وهبوط نورماندي، وأعيد تصنيف الفرقة 101 المحمولة جوًا مرتين خلال حرب فيتنام، المرة الأولى كفرقة جوية، والثانية كفرقة هجوم جوي.

وخلال الأيام الماضية استقل نائب قائد الفرقة 101 المحمولة جواً، العميد جون لوباس والعقيد إدوين ماثيديس، قائد فريق اللواء القتالي الثاني، طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك في رحلة استغرقت ساعة إلى أقصى حدود أراضي الناتو - على بعد حوالي ثلاثة أميال فقط من رومانيا على الحدود مع أوكرانيا.

يذكر أنّه منذ اللحظة الأولى التي اندلعت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تقدمت القوات الروسية شمالًا من شبه جزيرة القرم، وهي منطقة أوكرانية سيطرت عليها موسكو في عام 2014. لأكثر من سبعة أشهر، وحاولت القوات الروسية الدفع على طول ساحل البحر الأسود إلى منطقة خيرسون، بهدف الاستيلاء على مدينتي الموانئ الأوكرانية الرئيسية ميكولايف وأوديسا.