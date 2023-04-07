محافظ الجيزة يتابع حالة المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بكرداسة

تلقت محافظة الجيزة، بلاغا بانفجار أسطوانة بوتاجاز في عقار مكون من 4 طوابق بشارع المشاتل بمركز ومدينة كرداسة، عقب الإفطار مساء اليوم، وقد اسفر الحادث عن إصابة 16 مواطنا، نقلوا إلى مستشفى امبابة العام، والمستشفيات المعنية، لتلقي الرعاية اللازمة.

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة الصحية للمصابين، للاطمئنان على حالتهم، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير أقصي درجات الرعاية الطبية اللازمة لهم، لحين تمام شفائهم ومغادرتهم المستشفيات.