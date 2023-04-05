محافظ الجيزة: حريصون على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام وتلبية الاحتياجات الفعلية لهم، مع تنفيذ حلول جذرية لكل المشكلات التي تواجههم وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي يأتي على رأسها رفع كفاءة الطرق ومنظومة النظافة وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والأنشطة التجارية المخالفة.

وكلف محافظ الجيزة بتنفيذ خطة رصف وتطوير للطرق الرئيسية والمحورية بحدائق الأهرام كمرحلة أولى، على أن تشمل الأعمال رصف الطريق ودعمه بأعمدة الإنارة واللاندسكيب وأرصفة المشاة.

إحلال وتجديد لشبكات المياه والصرف الصحي

ووجه راشد بالتنسيق مع الشركه المختصة لتنفيذ الجسات والأعمال الفنية اللازمه على خطوط الصرف الصحي بالقطاع، حتى يتسنى لشركه مياه الشرب والصرف الصحي القيام بأعمال الإحلال والتجديد اللازمه للشبكة لمواجهة مشكلات الطفوحات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.