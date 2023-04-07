140 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

أدى نحو 140 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الجمعة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

تظاهر الآلاف في محيط المسجد الأقصى

وعقب صلاة التراويح، تظاهر الآلاف في محيط المسجد الأقصى، تنديدا باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد والمصلين فيه،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات الداعية إلى نصرة المسجد الأقصى والرباط فيه.