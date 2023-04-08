فصل التيار الكهربائي عن قرية الكوم الطويل في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء قرية الكوم الطويل بمركز بيلا اليوم السبت، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم، وذلك لإجراء صيانة على المُغذي.

فصل التيار الكهربائي عن قرية الكوم الطويل

وذكر القطاع، في بيان له، أن المنطقة المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي قرية الكوم الطويل وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وناشد قطاع كهرباء كفر الشيخ، المواطنين والمخابز فى المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي في القرية المذكورة وتوابعها، تدبير احتياجاتهم طوال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.