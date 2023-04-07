خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى بـ5 مراكز في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة 6 إبريل 2023، عن عدد من القرى والمناطق في 5 مراكز بالمحافظة، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً، أي لمدة 3 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال قطاع الكهرباء، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم، هي قرى «المعلم إبراهيم وتوابعها» بمركز كفر الشيخ، و«النوايجة وتوابعها» بمركز دسوق، و«مجلس قروي المجد 55 وتوابعها» بمركز الرياض، و«82 و83 الخريجين، و63 و64 الجدية» بمركز الحامول، و«القنال وتوابعها» بمركز مطوبس.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.