خريطة الظواهر الجوية خلال طقس الأيام المقبلة.. تقلبات بين الارتفاع والانخفاض

تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة العديد من التقلبات الجوية، ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، فضلا عن عدة ظواهر جوية ما بين شبورة وأمطار ونشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال، تتعرض لها عدة مناطق بمدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من غد السبت 8 أبريل وحتى الخميس 13 أبريل الجاري، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

درجات الحرارة بطقس الأيام المقبلة

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع لأقصى مستوياتها خلال شهر رمضان المبارك على كل الأنحاء فيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، بينما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على كل الأنحاء بداية من يوم الاثنين المقبل.

الظواهر الجوية المتوقعة بطقس الأسبوع

وتنشر «الوطن» الظواهر الجوية المتوقعة بطقس الأيام المقبلة على شمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

رياح مثيرة للأتربة ورمال

نشاط رياح مثيرة للأتربة ورمال: تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم طوال أيام الأسبوع القادم من السبت حتى الخميس.

خريطة الأمطار بأسبوع

أمطار خفيفة إلى متوسطة : تتعرض عدة مناطق لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسية 20 حتى 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب ووسط سيناء وسلسلة جبال البحر الأحمر وخليج السويس وشمال الوجه البحرى، طوال أيام الأسبوع المقبل، تكون رعدية ببعض الأيام بنسبة 40%.

خريطة درجات الحرارة على مصر

درجات الحرارة على مختلف الأنحاء تشهد تقلبا ما بين أول الأسبوع السبت حتى نهايته الخميس، حيث تنخفض حتى 12 درجة مئوية على مدار الأسبوع، فيكون متوسطها على مختلف مناطق مصر كالتالى: