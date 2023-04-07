طقس السويس اليوم.. نشاط الرياح والعظمى تسجل 32 درجة

تشهد محافظة السويس اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الأولى للنهار، كما ظهرت الغيوم المتقطعة بعض الوقت مع نشاط للرياح.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم، موضحة أن نسبة الرطوبة 21%، وسرعة الرياح 22 كيلو في الساعة، ودرجة العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

انتظام الحركة المرورية

وشهدت حركة السير سيولة مرورية في أحياء وقرى محافظة السويس، وكذلك سيولة على الطرق الإقليمية التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة، وانتظمت حركة سيارات وسائل النقل الداخلي بين أحياء المدينة الخمسة، كما شهدت حركة البيع والشراء وحالة الأسواق انتظاما.

حالة البحر الأحمر معتدلة

وذكر بيان الأرصاد أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وكانت محافظة السويس أعلنت رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر للجهات المعنية، بالاستعداد للتعامل مع أية متغيرات سواء كانت الأحياء الخمسة بالمحافظة أو الكهرباء والصرف الصحي بالتأكيد على سلامة وعمل بيارات المطر بالشوارع لمجابهة لأي أمطار.