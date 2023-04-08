مؤسسة الوسيمي تنظم حفل إفطار للأيتام على مستوى محافظة شمال سيناء (صور)

نظمت مؤسسة الوسيمي بمحافظة شمال سيناء حفل إفطار الأيتام على مستوى المحافظة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالمدينة الشبابية بالعريش.

وتم خلال الحفل توزيع 60 ألف جنيه مقسمة، لكل طفل يتم 1000 جنيه، إلى جانب هدية لعب أطفال، بالإضافة إلى تسليم جهاز عروسة.

تم تنظيم الحفل في المدينة الشبابية بالعريش وكان من بين الحضور، أبناء شهداء وأيتام من جميع المحافظة، من بئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ورفح والعريش، بحضور كلا من نائب المحافظ اللواء هشام الخولي ومدير عام التضامن الاجتماعي وكابتن إيهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار العسكري بالعريش