محافظة جنوب سيناء من المحافظات الكبيرة في المساحة ومترامية الأطراف حيث تمتد بين خليجي السويس والعقبة علي مساحة 30 ألف كيلومتر تقريبا، وتضم 9 مدن 4 منها على خليج العقبة هي شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، ولذلك نعرض موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جنوب سيناء 2023.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جنوب سيناء 2023

يقول الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن» إن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جنوب سيناء 2023 الساعة 5:42 دقيقة صباحا، وهي ثابتة في كل المدن.

موعد صلاة عيد الفطر في جنوب سيناء 2023

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه جرى عقد لقاء مع الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف لوضع خطة صلاة عيد الفطر 2023 في مدن جنوب سيناء، موضحاً أنه جرى عرض عدد من الساحات والمساجد الكبرى التي سوف تقام فيها صلاة عيد الفطر.

أضاف المحافظ أن صلاة عيد الفطر المبارك تأتي تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء لتصبح الفرحة فرحتين، وسيتم عمل برنامج للمرضى داخل المستشفيات للاحتفال بالعيد.

100 مسجد وساحة

قال اللواء خالد فودة إنه جري وضع 100 مسجد وساحة في خطة صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في جنوب سيناء تشمل جميع المدن وتضم عدد من المساجد الكبيرة في المدن بالإضافة إلي القري والتجمعات البدوية.

وتابع أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سوف يعلن عن المساجد والساحات التي جري اختيارها لإقامة صلاة عيد الفطر 2023 في مساجد مصر ومن بينها محافظة جنوب سيناء ، وقال إنه جرى وضع خطة عمل عيد الفطر مع كل المديريات ورفع درجة الاستعداد بكل القطاعات قبل وبعد العيد تحسبا لأي طوارئ.