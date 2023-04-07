أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في جنوب سيناء 2023 بإجمالي 16 مسجدا شملت كل مدن المحافظة التسع.

وقال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن» صباح اليوم الجمعة إن الوزارة حددت 16 مسجدا للاعتكاف في محافظة جنوب سيناء 2023 وجرى إخطار الإدارات بالمدن للبدء في خطة تجهيز المساجد المحددة.

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في جنوب سيناء 2023

مساجد الاعتكاف في جنوب سيناء.

قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى تخصيص 16 مسجدا موزعا على مدن المحافظة للاعتكاف وهي :

1- الرحمة بالجبيل قرية الجبيل الطور.

2- الزهراء حي الزهراء الطور.

3- مجمع الرحمن رأس سدر رأس سدر.

4- المصطفى حى النور شرم الشيخ.

5- الرياضات شرم الميه شرم الشيخ.

6- الكوثر المدينة دهب.

7- الرحمن العصلة دهب.

8- الإمام علي أبورديس، أبورديس.

9- الزهراء التجمع البدوي أبو رديس.

10- التقوى الحي الأول أبو زنيمة.

11- الهداية الإسباعية السفلى كاترين.

12- الرحمن فيران كاترين.

13- التقوى المدينة نويبع.

14- الجمارك الميناء نويبع.

15- الترابين بمنطقة الترابين نويبع.

16- السلام طابا نويبع.

تعقيم المساجد

قال السيد غيط إن المساجد المخصصة للاعتكاف في محافظة جنوب سيناء 2023 سوف يجري تعقيمها بشكل يومي لتواجد المعتكفين طوال العشر الأواخر من رمضان، مشيراً إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد على ضرورة تعقيم للمساجد بصورة مستمرة، بالتعاون مع مديرية الصحة بهدف تعقيم المساجد بشكل دوري وبخاصة دورات المياه.