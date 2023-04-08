أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة المنوفية.. متوفرة بـ5 منافذ

منذ الإعلان عن توفير الفراخ البرازيلي في الأسواق والمنافذ، وتشهد إقبالاً كبيرًا على شرائها من المواطنين في جميع المحافظات، ويبحث الكثيرون عن أماكن بيعها في محافظة المنوفية، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في المنوفية

وكشف عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة المنوفية، مؤكدا أنه يتم عرضها بكميات مناسبة في الأسواق ومنافذ الجمعيات الاستهلاكية في المحافظة.

ويتساءل الآلاف، أين تباع الفراخ البرازيلي المستوردة؟، حيث أجاب وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن الفراخ البرازيلي متوفرة وفي 5 منافذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمقصود بها المجمعات الاستهلاكية أو دلتا ماركت، في مراكز قويسنا ومنوف وشبين الكوم والسادات وأشمون.

أسعار كيلو الفراخ البرازيلي في محافظة المنوفية

وأوضح أن سعر كيلو الفراخ البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية في محافظة المنوفية 65 جنيها فقط للكيلو الواحد، ويصل ويبدأ سعر الفرخة الكاملة من 82 جنيها، مؤكدا أن جودتها عالية ومعدة للطهي مباشرة، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شرائها وهو ما يؤكد جودتها بعد تجربتها من المواطنين.