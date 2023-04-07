أماكن وأسعار بيع الفراخ البرازيلي في الشرقية.. تخفيضات حتى 15%

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه يتم طرح الفراخ البرازيلي باستمرار في كل فروع الشركة العامة للتموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بسعر 85 جنيها للكيلو، لافتة إلى توزيع الفراخ البرازيلي في عدد 57 فرع للشركة العامة للتجارة الداخلية، فيما تتراوح أوزان الفراخ البرازيلي من كيلو إلى كيلو وربع.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي بالشرقية

ويسعى المواطنون بمحافظة الشرقية لشراء لكافة احتياجاتهم من السلع الغذائية ومستلزماتهم من فروع الشركة العامة للتجارة الداخلية نظرا لطرحها السلع بأسعار مخفضة، هذا وتصل تخفيضات الفراخ البرازيلي حتى 15% مقارنة بالمحلات والهايبرات وكذلك في حال مقارنتها بفراخ المزارع.

أماكن بيع الفراخ المستوردة بالشرقية

ويجيب الوطن عن سؤال أين تباع الفراخ المستوردة البرازيلي المستورة بالشرقية، إذ كشفت وكيل وزارة التموين بالشرقية عن أماكن بيع الفراخ المستوردة في حديث خاص للوطن، البالغ عددها 57 فرع موزعة على مستوى محافظة الشرقية، لافتة إلى طرح كميات من الكراتين وتوزيعها على. الفروع حسب احتياجات المستهلكين في كل منطقة بها فرع تجزئة للشركة العامة للتجارة.

الفراخ البرازيلي مذبوحة حلال

وتوضح الوطن للمواطن ليطمئن أن الفراخ البرازيلي مذبوحة حلال، من خلال ما كشفه الدكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن الفراخ البرازيلي مذبوحة بالطريقة الإسلامية كما أنها آمنة تماما

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إن سعر الفراخ البرازيلي لشرائها، وصل إلى 85 جنيها، لافتة إلى تراوح وزنها من كيلو وحتى كيلو 300 جرام.

ما هي الفراخ البرازيلي؟

الفراخ البرازيلي هي فراخ تربيها دولة البرازيل في مزارعها وبكثرة نظرا لاحتضانها مساحات شاسعة من المراعي وتنوع الأعلاف ما يساعد غلى ازدهار إنتاج الفراخ البرازيلي وبالتالي تذبحها على الطريقة الإسلامية وتخليها من الأحشاء وتغلفها وتجمدها بطريقة آمنة.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي بالشرقية

ويسعى المواطنون الراغبون في تناولها، وكذلك معرفة أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الشرقية، إذ تباع في الفرع الرئيسي للشركة في الزقازيق بمنطقة حسن صالح وكافة الفروع الموزعة على المحافظة مثل منيا القمح، أبو كبير وأبو حماد وغيرها، لافتة إلى عدد فروع الشركة العامة للتجارة البالغ عددها 57 فرعا.