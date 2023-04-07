نص كلمة الرئيس السيسي احتفالا بمرور 75 عاما على إنشاء منظمة الصحة العالمية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة ذكرى مرور 75 عام على تأسيسها.

وقال الرئيس السيسي: «السيد الدكتور تادروس أرهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. إنه من لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية».

الاحتفال هذا العام يأتي عقب الأوقات الصعبة التي مرت بالعالم تحت وطأة جائحة كورونا

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته: «إن الاحتفال هذا العام يأتي عقب الأوقات الصعبة التي مرت بالعالم تحت وطأة جائحة كورونا، وهي الأوقات التي أكدت أن الأمن الصحي لن يتحقق أبدًا بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا، ومن ثم فإنني أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو اعتبار الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولى».

وتابع: «إن التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت مصر منذ منتصف القرن الماضي باستضافة مقر المكتب الاقليمي للمنظمة الذي يدعم الأنشطة الصحية لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط.

مصر تعاونت مع المنظمة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي بمصر

واستطرد: «كما أود أن أشير إلى التعاون بين مصر والمنظمة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي بمصر في إطار مبادرة 100 مليون صحة والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في نطاقها الهائل وجودة وسرعة تنفيذها»، مشيرًا إلى أن مظلة خدمات هذه المبادرة الرائدة امتدت لتشمل العديد من الدول الأفريقية والآسيوية تفعيلًا من مصر لدورها ومسئوليتها تجاه المجتمع الدولي، معتبرًا أن هذه الجهود وغيرها تمثل نموذجًا واضحًا على ايماننا العميق بأهمية التضامن الصحي والتزامنا الكامل بتعزيز وحماية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمن صحيًا مستدامًا.

واختتم الرئيس السيسي قائلًا: «شكرًا جزيلًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».