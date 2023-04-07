الرئيس السيسي يلقي كلمة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة الصحة العالمية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة ذكرى مرور 75 عام على تأسيسها.

وقال الرئيس السيسي: «السيد الدكتور تادروس أرهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. إنه من لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية».

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته: «الاحتفال هذا العام يأتي عقب الأوقات الصعبة التي مرت بالعالم تحت وطأة جائحة كورونا، وهي الأوقات التي أكدت أن الأمن الصحي لن يتحقق أبدًا بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا، ومن ثم فإنني أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو اعتبار الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولى».