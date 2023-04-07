السيسي: التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت مصر منذ منتصف القرن الماضي باستضافة مقر المكتب الاقليمي للمنظمة الذي يدعم الأنشطة الصحية لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط.

وأضاف خلال كلمته احتفالًا بمرور 75 عاما على إنشاء منظمة الصحة العالمية: «كما أود أن أشير إلى التعاون بين مصر والمنظمة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي بمصر في إطار مبادرة 100 مليون صحة والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في نطاقها الهائل وجودة وسرعة تنفيذها»، مشيرًا إلى أن مظلة خدمات هذه المبادرة الرائدة امتدت لتشمل العديد من الدول الأفريقية والآسيوية تفعيلًا من مصر لدورها ومسئوليتها تجاه المجتمع الدولي.