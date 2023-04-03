ارتفاع مبيعات تسلا بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري

أبلغت تسلا للسيارات الكهربائية عن زيادة متواضعة في المبيعات بنسبة 4% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، على الرغم من وجود تخفيضات كبيرة على سياراتها الأقل سعرا.

ووفقا لما نشرته CNN، شهد الربع الأول من العام الجارى والربع الأخير من 2022 الذي أنتجت فيه تسلا عددًا من السيارات أكثر ما قدمته للعملاء، قد يرجع بعض ذلك إلى زيادة الإنتاج في مصنعين جديدين، أحدهما في تكساس، والآخر في ألمانيا، الذي افتتح الربيع الماضي، والفجوة بين زيادة الإنتاج والمبيعات.

زيادة مبيعات السيارات الأكثر تكلفة في أوروبا

وقالت تسلا إن هناك زيادة في عدد موديلاتها الأكثر تكلفة، الطراز S و Model X، في طريقها إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن هذا يعني أنه على مدار الـ12 شهرًا الماضية، أنتجت تسلا 78000 سيارة أكثر مما باعتها، مما يشير إلى أن الحديث عن الطلب القوي من قبل المديرين التنفيذيين في تسلا قد لا يكون مدعومًا بالأرقام.

تعديلات على اسعار السيارات

وبحسب CNN، قال توم تشو، المسؤول التنفيذي عن الإنتاج والمبيعات في شركة تسلا «في وقت مبكر من هذا العام، أجرينا تعديلًا في الأسعار، و بعد ذلك، أنشأنا بالفعل طلبًا هائلاً، أكثر مما يمكننا إنتاجه حقًا وكما قال إيلون، طالما أنك تقدم منتجًا ذا قيمة بسعر مناسب، فلا داعي للقلق بشأن الطلب».

وأعلنت الشركة أنها أكملت مبيعات 422،875 سيارة في الربع، هذا أقل من توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع رفينيتيف بـ430 ألف سيارة.

وقال دان آيفز، المحلل التكنولوجي لشركة Wedbush Securities، إن الإجماع الذي كانت تبحث عنه وول ستريت هو تسليم 421،500، ما يعني فوزًا ضيقًا جدًا على Tesla.