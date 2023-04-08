يرغب الجمهور المصري والعربي، في معرفة مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023، خاصة بعد الأحداث الأخيرة للمسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل ضرب نار أحداث مهمة، جذبت الكثير من المشاهدين خاصة بعدما لقاء مهرة التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجها جابر الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي والصدام الذي وقع بينهم خاصة بعد اعتداء جابر على مهرة بالضرب وتهديد مهرة له بالسلاح الناري.

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023 ، هي العاشرة مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

والمسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.