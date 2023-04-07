مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. أشقاء ياسمين عبدالعزيز يدخلون عالم المخدرات

انطلقت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 15 للفنان أحمد العوضي في دور جابر الكوماندا والفنانة ياسمين عبد العزيز في دور مهرة، بعودة مهرة إلى منزلها بعد قضاء شهر العسل بصحبة زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 15

واستكملت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 15 بمشادة بين يمنى زوجة زيدان ، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد الأولى معه، وتطلب منه الطلاق إذا لم ينفصل عن مهرة، ويرفض ذلك لتهدأ في الآخر وتطلب منه أن لا ينفصل عنها.

ويدخل شقيقا مهرة في عالم المخدرات، وتمر خمس سنوات ويشعر زيدان بحالة سعادة شديدة ويعيش أياما جيدة، الى ان يخرج جابر الكوماندا من الحبس بعدما قضى مدة عقوبته بشكل كامل.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

من بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل ضرب نار في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.