مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. أحمد العوضي يقتحم فيلا مهرة

بدأ مسلسل ضرب نار الحلقة 16 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بأحداث مثيرة ضمن سلسلة الأحداث التي بدأت منذ عرض المسلسل، إذ استطاع جابر الكوماندا العثور على مهرة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 16

راقب جابر الكوماندا خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 16 الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي فيلا مهرة التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز خارج أسوار الفيلا، وخلال مراقبتها تذكر بعض المشاهد التي جمعتهما خلال المسلسل والتي وقعت فيها مشادات كلامية بينهما.

وتفاجأت مهرة باقتحام جابر الكوماندا للفيلا وفي يده مسدس، مناديا عليها «مهرة هانم»، ويهددها بواضع المسدس فوق رأسها، قائلة له: «أنت خرجت امتى؟»، ليرد عليها بأنه لن يتركها إلا إذا عرف سبب خيانتها له عند مقابلتهما في اليوم التالي، إلا أن صرخات ابنها أنقذت الموقف.

من بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويعرض مسلسل ضرب نار في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.