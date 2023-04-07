مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. ياسمين عبدالعزيز تعلن الحرب على أحمد العوضي

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 16 بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي مواجهة نارية بينهما بعدما عثر عليها داخل فيلتها، حيث رغب في معرفته سبب خيانتها له أثناء سجنه لمدة 5 سنوات وزواجها من زيدان.

مواجهة نارية بين مهرة وجابر

وهدد جابر الكوماندا الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي مهرة التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالمسدس، قائلا لها: «هتفضلي مراتي لحد ما ادفنك هنا».

وواجهت مهرة جابر الكوماندا بأنه قتل هو وابن عمه رجلا في الصعيد، لينفي جابر كل هذه الأقاويل، موضحا أنه دخل السجن وهو بريء، لترد عليه مهرة بأنها أصبحت لا تحبه.

وطلبت مهرة من جابر أن يبتعد عنها، مهددة إياه: «لو مبعدتش عني هسفلتك وأرجعك السجن تاني»، ولم يتمالك جابر هذه الكلمات ليُقدم على صفعها على الوجه عدة مرات، لتفاجأه بتهديده بالمسدس وتلوذ منه بالفرار.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويعرض مسلسل ضرب نار في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نارمن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.