أشهر 3 صفات لسوهاج «بلد المواويل» بعد وصفها بـ«جنة الأرض» في «ضرب نار»

اشتهرت محافظة سوهاج بوصف «أحسن ناس» و«بلد المواويل» حتى وصفها الفنان أحمد العوضي بـ«جنة الأرض» عبر أحداث مسلسل ضرب نار، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي يعرض خلال السباق الرمضانى لهذا العام.

وتتناول دراما رمضان 2023 لهذا العام العديد من الموضوعات المتنوعة ما بين التراجيديا والكوميدى والتاريخى والدينى والاجتماعي.

وصف العوضي لسوهاج ليس الأول

لم يكن وصف العوضي لسوهاج الأول عبر الأعمال الفنية، فضلا عن تكرار الحديث عن سوهاج خلال أحداث مسلسل ضرب نار بطولة الفنان أحمد العوضى والنجمة ياسمين عبد العزيز وكوكبة من النجوم، فحل وصف سوهاج بعدة أعمال فنية، يرصدها «الوطن» وفقا لتلك الأعمال..

أجدع ناس: وصف أطلقه عدة ممثلين ردا على الفنان أحمد العوضى بمسلسل ضرب نار عند إخبارهم أنه من سوهاج، من صعيد مصر.

سوهاج جنة الأرض في ضرب نار

جنة الأرض: كما وصف الفنان أحمد العوضي بالحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار سوهاج بجنة الأرض عند حديثه عنها بمشهد جمعه مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

أحسن ناس: وصف أطلقته الفنانة داليدا بأغنيتها أحسن ناس التى كتب كلماتها الشاعر صلاح جاهين، كما أضافت لسوهاج عدة صفات أخرى بينها «بلد المواويل» و«عروسة النيل».

سوهاج بلد المواويل على لسان داليدا

بلد المواويل: يعد الوصف الأكثر لمحافظة سوهاج، والذى ارتبط به وفقا لحديث لبنى علي، أثرية بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أن بلد المواويل عائد على سوهاج منذ العصر الفرعوني حيث كانت تبكى وتنوح بها إيزيس لمقتل زوجها، فاشتهرت بمواويل البكاء، ثم ألف الزارع السوهاجي أغاني ومواويل الحصاد بسوهاج لتنطلق منها لباقى المحافظات قديما.

ومع تكرار وصف سوهاج بأحسن ناس وأجدع ناس وبلد المواويل اكتسب أهل سوهاج صورة ذهنية لدى تعاملهم مع الآخرين من الأعمال الفنية التى تبروز المجتمعات المصرية البعيدة عن العاصمة.

شكر أهل سوهاج لمسلسل ضرب نار

فقال محمد عمران، لـ«الوطن»، إن عقب عرض مسلسل ضرب نار أصبح أصدقاؤه بالمحافظات الأخرى يلقبونه بالجدع أو الصعيدي الجدع، مؤكدين على الصورة التى عرضها المسلسل عبر شخصية جابر المتمسك بالقيم والتقاليد.

بينما أضافت جميلة وحيد أنها تلقت أكثر من مرة منذ بداية رمضان سؤالا حول الجدعنة السوهاجي «الناس عندكم جدعة كدا والطبيعة جميلة زى المسلسل» لتشكر دراما ضرب نار لعرضها صورة جيدة عن سوهاج.