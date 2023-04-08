يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة الماضية، حيث بدأت المواجهة بين مهرة التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز وجابر الكوماندا الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، ورفعت في وجهه السلاح، ولكنه اعتدى عليها بالضرب واتهمها بخيانته، وطلب منها مقابلته ليعرف منها سبب خلعها له.

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تٌبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي

ومسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.