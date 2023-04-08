يبحث قطاع كبير من محبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين حيث واجهت مهرة التي تؤدي دورها ياسمين عبدالعزيز طليقها جابر الكوماندا الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي ووصلت المواجهة بينهم إلى تهديد بعضهم البعض بالسلاح الناري.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

أما موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وماجد المصري، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.