مطار مرسى علم يستقبل 8 آلاف سائح من جنسيات أوروبية اليوم

تستعد سلطات مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، لاستقبال حوالي 8 آلاف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، من المقرر وصولهم على متن 41 رحلة من مطارات أوروبا وهو أعلى معدل وصول رحلات يوميا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أن عدد الرحلات اليوم السبت هو أعلى معدل وصول رحلات يوميًا لمطار مرسى علم الدولي حيث يستقبل 41 رحلة طيران على متنها قرابة 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتا إلى رفع درجة الاستعداد بالمطار وفرق علاقات عامة تكون باستقبال السياح في صالات الوصول.

أعلى معدل رحلات

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال أعلى معدل رحلات اليوم بمعدل 41 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 10 دول أوربية تقل حوالي 8 آلاف سائح من دول إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا و ليتوانيا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

لافتا في تصريحات لـ الوطن إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري تزامناً مع إرتفاع معدل حركة الطيران حيث أصبحت مرسي علم وجهة سياحية ومقصد سياحى لعدد كبير من السياح حول العالم من مختلف الدول الأوربية.