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مطار مرسى علم يستقبل 130 رحلة طيران من 13 دولة الأسبوع المقبل

كتب:

شاذلى عبدالراضي
02:45 م | الجمعة 07 أبريل 2023
استقبال السياح بفنادق مرسى علم

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

كشف جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي وصول 130 رحلة طيران سياحية الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، قادمة من مطارات 13 دولة أوروبية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتفتيشية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

ةأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل 130 رحلة طيران الأسبوع المقبل تقل أكثر من 25 ألف سائح من جنسيات 13 دولة أوروبية. 

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال أكثر من 25 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة من 13 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا والمجر والنمسا ولوكسمبرج وليتوانيا وسلوفاكيا.

ارتفاع معدلات حركة الطيران

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم الأسبوع الثاني على التوالي بعدد 130 رحلة طيران سياحية، لافتا إلى ارتفاع الأسواق السياحية الوافدة إلى مرسى علم من 13 دولة أوروبية لأول مرة منذ مطلع العام الجاري.

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بقلم شاذلى عبدالراضي