يتشوق الجمهور لمعرفة أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 وماذا يحدث بعد نجاة علوان من القتل؟ خاصة بعدما شهدت الحلقة الماضية أحداث مهمة حيث حاولت «راوية» مساعدة «طه القماش» وتسديد ديونه، بينما يغضب الأخير ويعيد لها أموالها رافضا أن تساعده، مؤكدا أنه لا يقبل بالحصول على مال من امرأة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17.. ماذا يحدث بعد وفاة المفتش؟

وسيشهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 أحداث مهمة بعد موت والد «رشاد» فتحي عبدالوهاب في حادث سيارة، ويكشف لأهالي السوق أنه يمتلك الحُجة وأصبح مالكا للسوق، ولا يأتي أحد لتقديم واجب العزاء له، بينما تعلن الصحف وفاة المفتش ويعتقد «جابر» طارق النهري أن طه هو الفاعل، بينما يكتشف الجمهور أنها خطة مُدبرة، للقضاء على عصابة جابر.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17.. ماذا يحدث بعد وفاة المفتش؟

ومسلسل سوق الكانتو الحلقة 17، ستعرض على قناة dmc في رمضان 2023، في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، WATCH IT على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.