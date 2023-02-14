مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بجامعة ميشيجان الأمريكية.. وإصابة 8 في حادث سير

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بـ«جامعة ميشيجان»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

أصيب 8 أشخاص صدمتهم شاحنة صغيرة في «بروكلين»

وفي وقت سابق، أصيب 8 أشخاص بينهم اثنان في حالة حرجة صدمتهم شاحنة صغيرة في «بروكلين» إحدى البلدات الـ5 في مدينة «نيويورك»، فيما تمكنت «شرطة نيويورك» من القبض على السائق بعد مطاردة مثيرة.

وقالت مفوضة الشرطة كيشانت سيويل، إن من بين الإصابات ضابطا، مضيفة في مؤتمر صحفي، إلى عدم وجود ما يشير إلى وجود أي تورط إرهابي في الحادث.

وأضافت سيويل، أن الوقائع حدثت في 7 مواقع منفصلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية.