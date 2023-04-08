يبحث المشاهدون خاصة من لديهم أطفال عن موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل يحيى وكنوز لمعرفة سؤال ماذا سيفعل يحيى أمام متحف الحضارات خاصة بعدما فاجأه الدكتور عجيب وعصابته، حيث ذهب يحيى مع مازن صديقه لمتحف الحضارة وقال التعويذة هناك ولكنه لم يتنقل للعالم الآخر وتفاجأ بوجود الدكتور عجيب وعصابته هناك بعد أن اعترف يحيى لوالده أنه انتقل للعالم الآخر محاولة منه للحفاظ على تاريخ كيمت.

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل يحيى وكنوز

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل يحيى وكنوز في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل يحيى وكنوز

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قرّرت عرض الجزء الثاني من مسلسل الأطفال الكرتوني يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.