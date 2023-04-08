بحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc، خاصة لمن لم يتمكن من مشاهدة العرض الأول حيث شهدت الحلقة الماضية أحداث مهمة بعدما واجه يحيي الدكتور عجيب وعصابته أثناء وقوفه أمام متحف الحضارة ومحاولته استخدام الشفرة السرية للانتقال للعالم الأخر بعدما حصل عليها من معمل عجيب ولكنه لم ينجح في استعادة البردية المسروقة.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

أما موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

وعند مشاهدة إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc ستجد أن المسلسل معروض بلغة الإشارة حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.