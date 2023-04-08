ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء والعظمى بشرم الشيخ تسجل 31 مئوية

تشهد محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم السبت، أول موجة حارة منذ انقضاء فصل الشتاء، ووصلت درجات الحرارة في الصباح بمدينة دهب إلى 28 درجة، وهي أعلى درجة تسجلها المدينة السياحية منذ ديسمبر 2022.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع منذ أمس، لكن اليوم السبت وصلت إلى ذروتها وسجلت أعلى درجات منذ أربعة أشهر تقريبا.

حرارة مرتفعة في مدن خليج العقبة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدن خليج العقبة، وتشمل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، سجلت أعلى درجات حرارة، حيث في مدينة دهب 32 للعظمى و25 للصغرى، فيما سجلت شرم الشيخ 27 درجة وتصل إلى 31 منتصف اليوم.

وتابع، بأن مدينة نويىع سجلت 27 درجة مئوية، ومدينة طابا 26 درجة، وهي أجواء صيفية تساعد المواطنين والسياح على للنزول للبحر والاستمتاع بالمياه الزرقاء.

سانت كاترين تسجل 20 درجة

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، إن مدينة سانت كاترين تشهد لأول مرة منذ 4 أشهور تقريبا هذه الموجة الحارة، إذ ترتفع فيها درجات الحرارة إلى 21 في الصباح، وتصل إلى 24 درجة منتصف اليوم، وسرعة الرياح 11 كيلومترا في الساعة، وهي جنوبية وجنوبية شرقية، ونسبة الرطوبة 24%.

وأضاف، بأن قمة جبل سانت كاترين سجلت 16 درجة صباح اليوم السبت، وهي أقصى درجة حرارة سجلها الجبل منذ مارس 2022، وسجل جبل موسى حرارة 18 درجة.