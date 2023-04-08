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واشنطن ترسل «غواصة نووية» إلى الشرق الأوسط.. تعرف على مهمتها

كتب:

محمد علي حسن
10:04 ص | السبت 08 أبريل 2023
غواصة نووية

غواصة نووية

أعلنت البحرية الأمريكية، السبت، أنَّ غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرًا له. 

وذكر المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيموثي هوكينز، في بيان أنَّ الغواصة «فلوريدا» دخلت المنطقة، الخميس.

وأضاف أنّض «الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة».

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