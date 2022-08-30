البحرية الأمريكية: إحباط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة تابعة للأسطول الخامس

أعلنت البحرية الأمريكية، إحباط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة غير مأهولة، بالخليج العربي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل، وأضافت البحرية الأمريكية، أن تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني كانت صارخة وغير مبررة.

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أمريكية في الخليج

وقال الأسطول الخامس الأمريكي، إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تابعة له في الخليج العربي ثم أفرج عنها.

وأوضحت القوات البحرية الأمريكية في بيان، تفاصيل إحباط محاولة سفينة دعم تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة آلية بدون طاقم يديرها الأسطول الخامس الأمريكي في مياه الخليج العربي.

وأضافت: «أثناء عبور المياه الدولية، رصد الأسطول الخامس الأمريكي سفينة دعم الحرس الثوري الإيراني (شهيد بازيار) تسحب سفينة آلية غير مأهولة بدون قبطان أو طاقم في محاولة لاحتجازها».

البحرية الأمريكية: تصرفات غير مبررة

وتابعت: «كانت سفينة تابعة لدوريات البحرية الأمريكية تعمل في مكان قريب واستجابت على الفور، كما أطلق الأسطول الأمريكي الخامس أيضًا طائرة مروحية من سرب طائرات الهليكوبتر القتالي البحري 26، ومقره البحرين».

وأضافت: «أدت الإجراءات التي اتخذتها القوات البحرية الأمريكية ردا على ذلك إلى قيام سفينة الحرس الثوري الإيراني بفصل رابط القطر ومغادرة المنطقة بعد نحو 4 ساعات»، فيما استأنفت البحرية الأمريكية عملياتها دون وقوع مزيد من الحوادث وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وقال قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي براد كوبر، إن تصرفات الحرس الثوري الإيراني كانت صارخة وغير مبررة وتتعارض مع سلوك قوة بحرية محترفة.

ولفت البيان إلى أن السفينة الآلية التي حاول الحرس الثوري مصادرتها هي ممتلكات حكومية أمريكية ومجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات، مشيرًا إلى أن هذه التقنية متاحة تجاريًا ولا تخزن معلومات حساسة أو سرية.