أماكن استخراج برنت تأميني في القاهرة 2023 والأوراق المطلوبة

يشترط استخراج برنت تأميني من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من أجل استكمال إجراءات التعيين في المصالح الحكومية والخاصة، وكذلك يتم ّاستخراج برنت تأميني لبيان مدة التأمين حتى يعرف من خلالها الموظف عدد سنوات التأمين الاجتماعي التي قضاها في الوظيفة أو حتى إذا كان صاحبًا للعمل.

يتزايد البحث على منصات التواصل الاجتماعي عن أماكن استخراج برنت تأميني في القاهرة 2023 واللأوراق المطلوبة، لذا تقدم الوطن للقارئ تفاصيل أماكن استخراج البرنت التأميني وفق المعلن من قبل هيئة التأمينات على منصة مصر الرقمية.

أماكن استخراج برنت تأميني

- يستخرج البرنت التأميني من مكتب التأمينات التابع لكل مواطن في المنطقة حيث يوجد في كل مدينة مكتب للتأمينات على الأفراد.

- وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات في المدينة أو تواجد أى مشكلة في رقم البرنت أو الرقم التأمينى، يمكن التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع للمحافظة.

- ويوجد الفرع الرئيسي والمكتب الرئيسي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، في القاهرة في شارع الألفي بمنطقة وسط القاهرة.

- ويجب أن يكون الرقم التأميني مستخرج بشكل إلكتروني ومختوم بختم المكتب ويتم توقيعه من خلال مدير المكتب، وبالتالي يصبح الرقم صالح للاستخدام الرسمي في أي إجراءات رسمية.

- لاستخراج الرقم التأميني يجب إحضار المواطن بطاقته أو إحضار شهادة الميلاد، وإدخال الرقم القومي للاستعلام عن الرقم التأميني، كما يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من المنزل عن طريق الاتصال على رقم 16217 من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا الى 5 مساءا.

كيفية استخراج برنت تأميني إلكترونيًا

- الدخول على منصة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الذهاب إلى إدخال البيانات الشخصية.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال الاسم الأول للأم بالغة العربية.