كيف أدخل على حسابي في التأمينات الاجتماعية؟.. يتيح خدمات عديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه جرى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية، التي تمكن المواطن المصري من الحصول على خدماته بسهولة، دون أن يحتاج إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، من خلال إنشاء حساب على موقع التأمينات الاجتماعية والدخول عليه.

كيف يدخل المستفيد إلى حسابه بالتأمينات الاجتماعية؟

لفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يمكن للمواطن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، الدخول إلى حسابه على موقع التأمينات الإجتماعية كالتالي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم يكن لديك حساب فعليك إنشاء حساب الكترونى على موقع الهيئة حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا.

- تسجيل الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.

- إدخال الرقم القومي والرقم التأميني.

- اختيار كلمة المرور.

- الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على تسجيل.

خدمات إلكترونية للمواطنين على موقع التأمينات

يمكن للشخص بعد دخوله على حسابه فى التأمينات الإجتماعية، أن يقوم بما يلي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.