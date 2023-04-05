خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.. تبدأ بزيارة موقع «التأمينات»

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على موقع هيئة التأمينات، ضمن عديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث يمكن لصاحب المعاش من خلال الموقع الإلكتروني معرفة قيمة ما يحصل عليه، وكذلك الزيادة التي تضاف له بين الوقت والآخر.

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 15 خدمة إلكترونية من ضمنها الاستعلام عن آخر مدة تأمينية والاستعلام عن الرقم التأميني، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

أولًا: تبدأ خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال الضغط على هذا الرابط.

ثانيًا: إدخال اسم المستخدم.

ثالثًا: إدخال كلمة المرور.

رابعًا: تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

خامسًا: إذا لم تكن مستخدمًا يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

جدير بالذكر أنَّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد صرفت معاشات شهر أبريل خلال الأيام الماضية مع بداية الشهر الجاري بزيادة بنسبة 15%، لنحو 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ذكرت أنَّ زيادة المعاشات ستصرف بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيها.