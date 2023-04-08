5 مدن معرضة لسقوط أمطار اليوم.. والأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ونشاط الرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، المواطنين في عدد من المدن بالمحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري من سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة والتي تتراوح ما بين 40% حتى 50%، وهو الأمر الذي سيؤدي لتراجع في درجات الحرارة، كما يستوجب عليهم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات اليوم، حفاظا عليهم من تقلبات الطقس.

5 مدن معرضة لسقوط أمطار اليوم

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية أن المدن المعرضة لسقوط أمطار اليوم السبت هي مدينة الإسكندرية، ومدينة دمياط، ومدينة بلطيم، ومدينة بورسعيد، والسلوم، إذ يستوجب على سكان تلك المدن التعامل بطقوس شتوية، حيث ستكون تلك المدن معرضة لانخفاض درجات الحرارة، خاصة أثناء فترات الليل والساعات المتأخرة منه.

طقس اليوم بالمحافظات الساحلية والوجه البحري

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من طقس اليوم السبت، حيث تنشط الرياح على المحافظات الساحلية والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، والتي سجلت سرعتها نحو 26 كيلومترا في الساعة ، كما تتساقط الأمطار على محافظات الوجه البحري وبعض من مدن القناة، ويسود طقس بارد خلال فترات النهار، وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.