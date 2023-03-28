طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار واضطراب أمواج ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة بدءًا من غد الأربعاء 29 مارس وحتى الجمعة 31 مارس، مؤكدة أن طقس تلك الفترة يكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس يوم الأربعاء 29 مارس

وتشهد حالة الطقس يوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث تكون سرعة الرياح من «70:50» كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، وعلى خليج السويس تكون سرعة الرياح من «40 :45» كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

وتشهد حالة الطقس يومي الخميس والجمعة سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس.

توقعات درجات الحرارة الأربعاء 29 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الخميس 30 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة الجمعة 31 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.