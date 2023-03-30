«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار على السواحل الشمالية ووجه بحري: البسوا شتوي

حذرت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الخميس، المواطنين من سكان السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء فترات النهار والليل، لسوء الأحوال الجوية وفرص تساقط الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على تلك المناطق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية جراء الطقس المتقلب والأجواء الباردة.

توقعات بسقوط أمطار على محافظات بحري

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنّ فرص سقوط الأمطار المتوقعة اليوم على محافظات مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، والسواحل الشمالية للبلاد، وتظهر السحب المنخفضة في السماء خلال فترات اليوم، وتنشط حركة الرياح على مدار اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على السواحل الشمالية

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عن سرعة الرياح خلال اليوم الخميس، والتي ستبلغ نحو 60 كيلومترا في الساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 40%، وكذلك نسبة الرطوبة ستبلغ 65%، وتسجل درجات الحرارة العظمي بمحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، العظمي 20 درجة مئوية، والصغرى 12درجة مئوية، كما يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.