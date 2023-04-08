«زيلينسكي» يقيم مأدبة رمضانية للعسكريين الأوكران المسلمين «فيديو»

نظم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأدبة رمضانية للعسكريين الأوكرانيين المسلمين بعاصمة بلاده «كييف».

«زيلنسكي» يسلم جوائز للعسكريين الأوكرانيين المسلمين خلال المأدبة الرمضانية

ووفقا لموقع «فرانس 24»، فإنَّ «زيلنسكي» سلَّم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين خلال الإفطار الجماعي، أمس الجمعة، والتي حضرها قادة مسلمون أوكران وسفراء دول إسلامية.

Despite the sadness and pain of war, may the holy Ramadan be bright for you! May Iftar bring consolation to everyone in the world, in the Muslim community, wherever you happen to be now. The big world Muslim community can always rely on Ukraine, on our respect and solidarity. pic.twitter.com/BCWfZORBP2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2023

الرئيس الأوكراني يعلن بدء تقليد جديد لاستضافة إفطار رسمي

وتابع الموقع بأنَّ الرئيس الأوكراني، لم يكتف بإقامة المأدبة الرمضانية وحسب، بل حرص على إعلان بدء بلاده تقليد جديد لاستضافة إفطار رسمي، في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف.

أكد «زيلنسكي» قبيل تسليم الجوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين، امتنان بلاده، لمواطنيها من المسلمين ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون.. «مثلنا إلى السلام والحماية من الشر»، وتابع: «لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم.. سنعود إلى شبه جزيرة القرم».