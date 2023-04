«زيلينسكي» يقيم مأدبة رمضانية للعسكريين الأوكران المسلمين «فيديو»

نظم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأدبة رمضانية للعسكريين الأوكرانيين المسلمين بعاصمة بلاده «كييف».

ووفقا لموقع «فرانس 24»، فإنَّ «زيلنسكي» سلَّم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين خلال الإفطار الجماعي، أمس الجمعة، والتي حضرها قادة مسلمون أوكران وسفراء دول إسلامية.

Despite the sadness and pain of war, may the holy Ramadan be bright for you! May Iftar bring consolation to everyone in the world, in the Muslim community, wherever you happen to be now. The big world Muslim community can always rely on Ukraine, on our respect and solidarity. pic.twitter.com/BCWfZORBP2