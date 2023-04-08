شباب في بني سويف ينظمون حفل إفطار جماعي.. عادة من 4 سنوات

لم ينس شباب منطقة شارع الجيار في مدينة بني سويف، خلال تنظيمهم لمائدة إفطار جماعي بالشارع، كما هي عادتهم السنوية، 6 من شباب المنطقة رحلوا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث رفعوا لافتة وكتبوا عليها «لن ننساكم»، وسط حالة من روحانيات شهر رمضان الكريم.

مائدة إفطار جماعية في مدينة بني سويف

ونظم عدد من شباب منطقة شارع الجيار في مدينة بني سويف مائدة إفطار جماعي بالشارع، وسط جو من الروحانيات، حيث قال سعيد محمد، صاحب شركة للدعاية، «اعتدنا على ذلك الإفطار منذ 4 سنوات، حيث نقيم إفطار جماعي سويًا، نقضي وقت روحاني مع بعضنا، وسط حالة من الفرحة».

رفع صور شباب توفوا على مائدة الإفطار

وخلال الإفطار رفع شباب بني سويف لافتة عليها صور جيرانهم وأصدقائهم من الشباب الذين توفوا خلال السنوات الماضية، وكُتب عليها «شباب رحلوا عنا ولن ننساهم.. يوم الوفاء، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يسكنهم الفردوس الأعلى».

فيما قال عبد الرحمن عبد السلام، صاحب محل للأجهزة الكهربائية بالشارع، إنه منذ 4 سنوات يتم تنظيم حفل الإفطار الجماعي لشباب الشارع، مضيفا «إلا أنه هذا العام رفعنا صور من رحلوا عنا من الشباب تحت شعار يوم الوفاء لهم».

وأضاف طارق محمد، صاحب مطعم بالشارع، «ربنا يرحم حبايبنا جميعًا، ويديم علينا نعمة الصيام والإفطار ولمتنا الجميلة».