رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد ورش ومعامل كلية الهندسة

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء جولة تفقدية بكلية الهندسة لمتابعة آخر ما يجري من تطورات الكلية، والوقوف على آخر المستجدات، ورافقه خلال الجولة الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وبعض طلاب وطالبات المشاريع البحثية بالكلية.

تفقد المعامل والمشاريع البحثية

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال جولته المعامل والمشاريع البحثية ومشاريع التخرج، وأثنى على تطوير المشاريع داخل الكلية، ووجه عميد الكلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء شركة لتسويق المنتجات القائمة علي الابتكارات الخاصة بمشروعات التخرج للطلاب، والمشروعات البحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتوجيه بتصنيع بعض من مستلزمات الجامعة في ورش كلية الهندسة.

صيانة الماكينات وتحديثها

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، عبير بيان اليوم، على ضرورة الصيانة المستمرة للماكينات، وتحديث الآلات بما يتوافق مع متطلبات المستقبل من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، مشيرا إلى أن كليات الهندسة بالجامعة تضم ورش ومعامل متخصصة تقدم خدماتها للجامعة وللمجتمع المحيط، وذلك في مجالات التشغيل والتصنيع المختلفة.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعى إلى تطوير برامجها بما يتلائم ويتماشى مع احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن ورش كلية الهندسة تحتوي علي العديد من الماكينات الحديثة والمتطورة التي تساهم في إنتاج المشاريع الطلابية والبحثية بالكلية والجامعة وكذلك المساهمة في خدمة المجتمع؛ كما أن ورشة النجارة بكلية الهندسة قد ساهمت في إنتاج العديد من الأثاث المكتبي وتجهيز المدرجات بالكليات المختلفة بالجامعة.

من أهم الورش الموجودة بكلية الهندسة ورشة التصنيع الحديث والتي تتميز بوجود ماكينات ذات الدقة العالية في التشغيل وكذلك السرعة العالية في إنتاج المشغولات المعقدة ذات الصلابة العالية، وورشة الحام والحدادة والسباكة والتي تستخدم في وصل المعادن مثل الهياكل المعدنية المستخدمة في التطبيقات المختلفة.

كما تحتوي الورش على مجموعة متنوعة من ماكينات التشغيل ما بين التقليدية مثل ماكينات الخراطة - التفريز- الكشط – الثقب - التجليخ والحديثة مثل ماكينة القطع بالليزر LBM، ماكينة القطع بالسلك الكهربائي :Wire EDM، وماكينة التفريز باستخدام الحاسب الآلي CNC، كما يوجد أيضاً معمل الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمتاز بوجود مجموعة من الأجهزة الحديثة المستخدمة في مجال انتاج الطاقة النظيفة اضافة الى عدد من المشاريع الطلابية و البحثية في مجال انتاج الطاقة الجديدة و المتجددة و تحلية المياه المالحة.

واستعرض الدكتور عبدالفتاح هليل، أحد المشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس والمدعمة من STDF تحت عنوان تطبيق مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتكنولوجيا النانو في نظام تحلية هجين من وحدات فلاش متعددة المراحل ، وترطيب وإزالة الرطوبة ، ووحدات التقطير الشمسي، ويبلغ قيمة تمويل المشروع 1,745,990 جنيها، ويهدف هذا المشروع إلى بناء محطة كاملة لتحلية المياه مدفوعة بالكامل بمصادر الطاقة المتجددة دون استخدام أي من المصادر التقليدية للطاقة والتي من الممكن أن تساعد في حل أزمة المياه مما يساهم في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، ويساهم في توفير مياه صالحة للشرب متوفرة بتكلفة منخفضة وبكميات كبيرة.