مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. خالد النبوي يناظر بالحجة والدليل

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 شهد أحداثًا مهمة وتاريخية، أبرزت شخصية الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، وأكّدت حكمته وقيادته وأسلوبه اللين السهل وبلاغته في المناظرة وحكمته في الحديث، وعلمه الوفير بكتاب الله وسنة رسوله، كما برزت الأحداث التي وقعت في هذه الحقبة الزمنية من حوله.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

أظهر مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، ذكاء الإمام الشافعي وأسلوبه الذي يعتمد على حُجته القوية، ومناظراته التي يقبل خلالها الاحتلاف، بعدما أثار الشيخ إدريس الذي يجسد شخصيته الفنان أمير صلاح الدين، مسألة جدلية، عندما وجه له سؤال: «ما الحجة في دين الله؟»، ليرد عليه الإمام: «كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المؤمنين»، فرد عليه الشيخ إدريس: «من أين تقول ذلك؟».

وتناول مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 حُجة الإمام الشافعي التي توصل إليها بعد التفكير الشديد في المسألة، حتى اهتدى إلى الدليل قائلًا: «أمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم إن شاء الله، ومن قال بما تقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِر بلزومها، والإجماع بما ليس فيه كتاب أو سنة هو في مرتبة أقل من السنّة وليس مثلها ولا داخلا فيها، ولا يسار لشيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان إنما يؤخذ العلم من أعلى».

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي

وتميز أسلوب الإمام الشافعي خلال المسلسل الشافعي بالسماع الجيد ثم الرد الحكيم، عندما نصحه طالب بقراءة الموطأ للإمام مالك، وهو ما جعله يرد: «تَعَمَّدني بِنُصحِكَ في اِنفِرادي.. وَجَنِّبني النَصيحَةَ في الجَماعَة.. فَإِنَّ النُصحَ بَينَ الناسِ نَوعٌ.. مِنَ التَوبيخِ لا أَرضى اِستِماعَه.. وَإِن خالَفتَني وَعَصِيتَ قَولي.. فَلا تَجزَع إِذا لَم تُعطَ طاعَة" واستكمل كلامه قائلا: أما عن الموطأ فاحفظه عن ظهر قلب ..أما عن المبدأ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا».